Homem dá entrada no Heat após ser baleado no Jardim Catarina

O homem foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Foto: O São Gonçalo/Arquivo

Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi baleado no tórax, abdômen e braços, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na manhã desta terça-feira (14).

Informações preliminares indicam que o responsável pelos disparos seria o ex-companheiro da atual namorada da vítima.

Amigos da vítima o socorreram às pressas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), situado no Colubandê, onde precisou passar por cirurgia. Ainda não há maiores informações sobre o quadro de saúde do homem.

De acordo com a Polícia Civil, o comando do 7º BPM (São Gonçalo) informou que militares foram chamados para averiguar a entrada de um homem ferido por disparos de arma de fogo no Heat.