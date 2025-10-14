Buzeira e Rodrigo Morgado são presos pela PF suspeitos de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, também chamado de Buzeira, foi preso pela Polícia Federal (PF), nessa terça-feira (14), durante uma operação que busca desarticular esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.

Ao todo, os agentes cumpre 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em quatro estados: São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Alguns dos itens apreendidos foram carros de luxo importados, joias e dinheiro em espécie.

De acordo com as investigações, o dinheiro foi direcionado para o setor de apostas eletrônicas, as bets. O influenciador Buzeira tem mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, mas para atingir esse número expressivo, ele promoveu rifas e sorteios de carros, artigos de luxo e ações promocionais.

Entre as medidas judiciais está o bloqueio de bens e dinheiro que correspondem a mais de R$ 630 milhões. Além do influenciador, o empresário Rodrigo Morgado também foi preso. Ele ganhou fama depois de sortear um carro durante uma comemoração da empresa e retirar o prêmio da funcionária ganhadora.

A ação da PF, batizada de Operação Narco Bet, recebe apoio e cooperação da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt - BKA), encarregada de executar a medida cautelar de prisão de um dos investigados, que no momento, está na Alemanha.

A operação é um desdobramento da Operação Narco Vela, que tem como alvo a repressão ao tráfico de drogas através de vias marítimas, no litoral brasileiro.

Ainda segundo as investigações, o grupo utilizava criptomoedas e mandava recursos para contas bancárias no exterior com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Os crimes imputados para os alvos da operação são lavagem de dinheiro e associação criminosa, havendo sinais de atuação transnacional, conforme apontam investigadores da PF.