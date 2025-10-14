Cerca de 720 mil pessoas são afetadas por apagão no Rio de Janeiro

O caso de apagão ocorreu em 20 estados e no Distrito Federal - Foto: Reprodução - X

O caso de apagão ocorreu em 20 estados e no Distrito Federal - Foto: Reprodução - X

A Light e a Enel informaram que cerca de 720 mil pessoas, no Rio de Janeiro, foram afetadas pelo apagão que ocorreu na madrugada desta terça-feira (14), em algumas localidades do Brasil.

De acordo com as empresas, às 0h31, o fornecimento de energia foi interrompido em decorrência de uma “contingência no Sistema Interligado Nacional” (SIN). Entretanto, a energia elétrica foi restabelecida por volta da 1h05, depois de autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS).

Leia também:

Rio investiga cinco casos suspeitos de intoxicação por metanol

Oktobeerfest Niterói é adiada para a próxima semana

A empresa Light informou que houve “atuação de 2 estágios do Esquema Regional de Alívio de Carga (Erac)”, o que causou a paralisação de 11 subestações. As localidades afetadas foram a Zona Oeste e Zona Norte da capital, além de municípios da Baixada Fluminense.

Na cidade do Rio de Janeiro, também houve casos em Sepetiba, Santa Cruz e Bangu. Uma câmera do Aeroporto Santos Dumont registrou o momento exato da queda de luz no Centro.





Câmera do Aeroporto Santos Dumont registrou a queda de luz Reprodução

Autor: Reprodução

Além disso, Queimados teve 100% de sua energia elétrica afetada, ficando completamente às escuras. Também houve falta de luz em partes de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Seropédica, São Gonçalo e Niterói, esses nos bairros de São Francisco, Charitas e Jurujuba.

O apagão também foi registrado em outros 20 estados do Brasil e o Distrito Federal: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O governo informou que o apagão aconteceu por causa de um incêndio em uma subestação no Paraná.