Cerca de 720 mil pessoas são afetadas por apagão no Rio de Janeiro
O apagão foi registrado em outros 20 brasileiros e no Distrito Federal
A Light e a Enel informaram que cerca de 720 mil pessoas, no Rio de Janeiro, foram afetadas pelo apagão que ocorreu na madrugada desta terça-feira (14), em algumas localidades do Brasil.
De acordo com as empresas, às 0h31, o fornecimento de energia foi interrompido em decorrência de uma “contingência no Sistema Interligado Nacional” (SIN). Entretanto, a energia elétrica foi restabelecida por volta da 1h05, depois de autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS).
A empresa Light informou que houve “atuação de 2 estágios do Esquema Regional de Alívio de Carga (Erac)”, o que causou a paralisação de 11 subestações. As localidades afetadas foram a Zona Oeste e Zona Norte da capital, além de municípios da Baixada Fluminense.
Na cidade do Rio de Janeiro, também houve casos em Sepetiba, Santa Cruz e Bangu. Uma câmera do Aeroporto Santos Dumont registrou o momento exato da queda de luz no Centro.
Além disso, Queimados teve 100% de sua energia elétrica afetada, ficando completamente às escuras. Também houve falta de luz em partes de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Seropédica, São Gonçalo e Niterói, esses nos bairros de São Francisco, Charitas e Jurujuba.
O apagão também foi registrado em outros 20 estados do Brasil e o Distrito Federal: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
O governo informou que o apagão aconteceu por causa de um incêndio em uma subestação no Paraná.