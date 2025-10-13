Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4497 | Euro R$ 6,2999
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Corpos de influenciadora e filha são encontrados em apartamento na Barra da Tijuca

A influenciadora era natural de Santa Catarina, onde ela e a filha foram enterradas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 13 de outubro de 2025 - 12:18
Mãe e filha moravam na Barra da Tijuca
Mãe e filha moravam na Barra da Tijuca -

Os corpos da influenciadora Lidiane Aline Lourenço, de 33 anos, e da filha Miana Sophia Santos, de 15 anos, foram encontrados dentro do apartamento onde residiam no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (9). A influenciadora era de Santa Cecília, cidade situada no Oeste de Santa Catarina.

A influenciadora e a adolescente moravam na praia da Barra da Tijuca. O Corpo de Bombeiros foi acionado na sexta-feira, pelos vizinhos, que estranharam o forte odor que vinha do 11º andar. Além disso, a Polícia Militar também foi chamada. Após a porta da residência ter sido arrombada, as equipes encontraram as duas sem vida. O corpo de Lidiane estava em um quarto e o de Sophia na sala.

Leia também:

Fome é irmã da guerra, diz Lula no Fórum Mundial da Alimentação

Filipe Luís discute renovação de contrato com o Flamengo

As circunstâncias das mortes estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A influenciadora havia vindo para o Rio há alguns anos e no estado trabalhou como modelo e estudava medicina. A adolescente frequentou a EEB Irmã Irene, em Santa Cecília, porém veio ao Rio para morar com a mãe.

Os corpos foram tansladados para Santa Cecília, onde houve o velório na Capela Municipal. O sepultamento aconteceu neste domingo (12), no Cemitério Municipal da Cidade, e reuniu familiares e amigos para o último adeus.

Tags:

barra da tijuca influenciadora catarinense Lidiane Aline Lourenço mãe e filha Mãe e filha encontradas mortas Miana Sophia Santos

Matérias Relacionadas