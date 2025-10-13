Corpos de influenciadora e filha são encontrados em apartamento na Barra da Tijuca
A influenciadora era natural de Santa Catarina, onde ela e a filha foram enterradas
Os corpos da influenciadora Lidiane Aline Lourenço, de 33 anos, e da filha Miana Sophia Santos, de 15 anos, foram encontrados dentro do apartamento onde residiam no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (9). A influenciadora era de Santa Cecília, cidade situada no Oeste de Santa Catarina.
A influenciadora e a adolescente moravam na praia da Barra da Tijuca. O Corpo de Bombeiros foi acionado na sexta-feira, pelos vizinhos, que estranharam o forte odor que vinha do 11º andar. Além disso, a Polícia Militar também foi chamada. Após a porta da residência ter sido arrombada, as equipes encontraram as duas sem vida. O corpo de Lidiane estava em um quarto e o de Sophia na sala.
As circunstâncias das mortes estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.
A influenciadora havia vindo para o Rio há alguns anos e no estado trabalhou como modelo e estudava medicina. A adolescente frequentou a EEB Irmã Irene, em Santa Cecília, porém veio ao Rio para morar com a mãe.
Os corpos foram tansladados para Santa Cecília, onde houve o velório na Capela Municipal. O sepultamento aconteceu neste domingo (12), no Cemitério Municipal da Cidade, e reuniu familiares e amigos para o último adeus.