Homem é preso após perseguir ex-mulher até delegacia na Baixada Fluminense

Policiais civis prenderam um homem, neste domingo (12), depois de perseguir a ex-mulher até a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações, a mulher teria ido à delegacia para fazer uma ocorrência contra o ex-marido, quando ele entrou na unidade e proferiu ofensas contra a vítima na frente dos policiais e de outras mulheres.

No momento em que um policial que testemunhou o ocorrido tentou intervir, o homem fugiu. Na tentativa de fuga, ele usou uma motocicleta, mas foi localizado nas proximidades da delegacia. Segundo o relato policial, o homem resistiu à prisão e tentou agredir o policial, que o conteve e o algemou depois de uma luta corporal.

Na delegacia, a vítima contou que foi casada com o agressor por 27 anos e, que durante esse tempo, sofreu com agressões físicas e violência sexual. Ainda de acordo com a mulher, o homem a obrigava ter relações sexuais argumentando que “pagava as contas de casa”.

As perseguições ocorreram após o fim do relacionamento, há duas semanas. Ela contou que as perseguições eram constantes, através de ligações, mensagens e até mesmo invasão de domicílio.