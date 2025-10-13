FlaMaster goleia Amigos de Mendes em jogo festivo

FlaMaster venceu por 6 a 2 a equipe dos Amigos de Mendes na manhã desse domingo (12) - Foto: Divulgação/ FlaMaster

FlaMaster venceu por 6 a 2 a equipe dos Amigos de Mendes na manhã desse domingo (12) - Foto: Divulgação/ FlaMaster

O FlaMaster venceu por 6 a 2 a equipe dos Amigos de Mendes na manhã desse domingo (12), na reinauguração do Campo do Centro Integrado Poliesportivo e Cultural (CIPEC), na Vila Wesley, em Mendes. Organizada pela prefeitura local, a partida fez parte das ações para celebrar o Dia das Crianças. Os gols foram marcados por Athirson, Dener e Thiago Coimbra. Beto, um dos destaques da partida, estufou as redes três vezes.

Diretor do FlaMaster, Carlos Henrique, o Kikinho, gostou da atuação da equipe e elogiou a organização do evento que celebrou o Dia das Crianças.

"Tivemos um jogo difícil contra uma equipe bem treinada e obediente taticamente em campo. Saímos na frente, eles viraram para 2 a 1 e fomos buscar o resultado. O placar de 6 a 2 não reflete o que foi o jogo", explicou Kikinho.

O elenco do FlaMaster vai se apresentar na próxima quarta-feira (15) na Gávea para iniciar os preparativos visando as próximas partidas. | Foto: Divulgação/ FlaMaster

Sobre a receptividade, o diretor não poupou elogios aos organizadores do evento: "Fomos recebidos em uma recepção linda aqui na cidade de Mendes na reinauguração do Estádio do CIPEC. Mas não poderia ser diferente, já que o 12 de outubro é celebrado o Dia das Crianças. Foi muito divertido ver as crianças tirando fotos, pedindo autógrafos e sorrindo de felicidade por estar com o seu ídolo. Para nós, do FlaMaster, foi um prazer participar dessa festa. Agradeço em nome dos jogadores pelo calor humano que recebemos", concluiu..

O elenco do FlaMaster vai se apresentar na próxima quarta-feira (15) na Gávea para iniciar os preparativos visando as próximas partidas.