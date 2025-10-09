Mulher é presa por matar e ocultar o corpo do filho recém-nascido no Rio

Policiais civis da 34ª DP (Bangu) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (07/10), uma jovem, de 18 anos, por matar e esconder o corpo do filho recém-nascido, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. As diligências tiveram início imediatamente após a unidade hospitalar relatar a chegada de uma paciente com sinais de parto recente, mas sem o bebê.

As investigações apontaram que a jovem escondeu a gestação da família e deu à luz sozinha no banheiro de casa, durante a madrugada de domingo (06/10), em Realengo. O bebê nasceu com vida, mas não recebeu socorro e acabou morrendo. Em seguida, a jovem teria enrolado o bebê e a placenta em tecidos e sacolas plásticas e descartou o corpo na lixeira do condomínio.

Após o acionamento na unidade policial, os agentes ouviram parentes e testemunhas, analisaram as imagens das câmeras de segurança da região e as mensagens do celular da presa. Segundo os policiais civis, foi possível concluir que a jovem desejava abortar a criança ou entregá-la a terceiros. Ela teria até buscado a compra de medicamentos abortivos pela internet e por meio de contatos pessoais.

Exames médicos e perícias confirmaram o parto recente, em compatibilidade com o período relatado. Diante dos fatos, ela foi autuada em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver.

Após a prisão, a equipe policial iniciou buscas para tentar localizar o corpo do bebê, que pode ter sido levado pela coleta de lixo do condomínio. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte e da ocultação do corpo.