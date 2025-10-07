Mulher é agredida com enxada pelo ex-marido em São Gonçalo

Uma mulher de 23 anos foi brutalmente agredida pelo ex-marido na noite desta segunda-feira (6), dentro de casa, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo. A vítima foi atacada com golpes de enxada e cabo de vassoura.



A agressão aconteceu por volta das 23h. A mulher foi socorrida por guardas municipais até a UMPA do Pacheco com ferimentos e uma fratura na mão direita. Segundo uma testemunha, vizinha da vítima, o agressor invadiu o imóvel, xingou a ex-companheira e a agrediu com violência.

Devido à gravidade da lesão, a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde o braço foi imobilizado e ela vai passar por cirurgia.

Devido à gravidade da lesão, a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) | Foto: Divulgação

Equipes da ROMU fizeram buscas e localizaram o agressor no bairro Coelho. Ele foi preso e levado para a DEAM, onde o caso foi registrado com base na Lei Maria da Penha.