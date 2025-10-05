Ferro-velho ilegal é fechado em São Miguel, São Gonçalo

Mais um ferro-velho foi interditado pelos agentes da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, na noite desta sexta-feira (03), no bairro de São Miguel. No local, foram apreendidos materiais sem comprovação de procedência. Dois funcionários foram levados para a 72ª DP (Mutuá).

Os agentes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas foram ao comércio após receberem denúncia. No espaço clandestino, que não possuía alvará de localização e nem CNPJ, foram apreendidos cabos de fios da Anatel, tampa de bueiro, peças e acessórios de veículos: duas caixas de marcha e cinco partes de motores.

“Este não é o primeiro e nem será o último ferro-velho clandestino interditado em São Gonçalo. Temos que combater a venda ilegal de materiais que são furtados. A Guarda Municipal faz prisões quase que diárias de homens furtando cabos, fios de cobre, tampas de bueiros e outros materiais de imóveis abandonados e da rede de operadoras. Não fariam isso se não tivessem para quem vender”, explicou o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Diego Manhães.

A Prefeitura de São Gonçalo vem atuando rotineiramente em ações integradas, a partir de imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), fazendo prisões em flagrante com a ronda diária da Guarda Municipal, e também focando em possíveis receptadores de materiais furtados, como fios de cobre, tampas de bueiros e lixeiras, para inibir a ação criminosa.