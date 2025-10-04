Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Drogas são apreendidas em residência após denúncia em São Pedro da Aldeia

Um homem fugiu do local ao perceber a presença dos policiais

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de outubro de 2025 - 10:21
Os materiais apreendidos foram levados à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde o caso foi registrado
A Polícia Militar realizou a apreensão de drogas no bairro das Conchas, em São Pedro da Aldeia, após denúncia de que os entorpecentes estavam escondidos em uma casa. A ação ocorreu nesta sexta-feira (3).

Depois de receberem as informações, os militares foram ao local e identificaram o responsável, que fugiu ao perceber a presença da polícia.

No interior da residência, foram apreendidas 1.655 cápsulas de cocaína, 755 buchas de maconha, 310 papelotes de skank, 750 pedras de crack e uma carabina de pressão calibre 5,5.

Os materiais apreendidos foram levados à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde o caso foi registrado.

