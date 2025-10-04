Drogas são apreendidas em residência após denúncia em São Pedro da Aldeia
Um homem fugiu do local ao perceber a presença dos policiais
A Polícia Militar realizou a apreensão de drogas no bairro das Conchas, em São Pedro da Aldeia, após denúncia de que os entorpecentes estavam escondidos em uma casa. A ação ocorreu nesta sexta-feira (3).
Depois de receberem as informações, os militares foram ao local e identificaram o responsável, que fugiu ao perceber a presença da polícia.
Leia também:
Nova modalidade de crédito via Pix terá regras definidas no fim de outubro
Prefeitura de SG e Governo do Estado oferecem curso profissionalizante gratuito
No interior da residência, foram apreendidas 1.655 cápsulas de cocaína, 755 buchas de maconha, 310 papelotes de skank, 750 pedras de crack e uma carabina de pressão calibre 5,5.
Os materiais apreendidos foram levados à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde o caso foi registrado.