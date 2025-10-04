Homem morre em ataque a tiros na Zona Oeste

Nas redes sociais, circulam imagens do carro da vítima com diversas marcas de tiros - Foto: Reprodução

Nas redes sociais, circulam imagens do carro da vítima com diversas marcas de tiros - Foto: Reprodução

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na Avenida Raul Barros Vieira, perto da Praça do Rodelão, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O ataque ocorreu pouco antes das 7h deste sábado (4).

Nas redes sociais, circulam imagens do carro da vítima com diversas marcas de tiros, principalmente no para-brisa e na lateral do motorista.

Leia também:

Nova modalidade de crédito via Pix terá regras definidas no fim de outubro

Prefeitura de SG e Governo do Estado oferecem curso profissionalizante gratuito



No mesmo local do ataque deste sábado, já havia ocorrido um outro caso semelhante em 2024. Na época, um policial militar foi alvo de disparos enquanto deixava os filhos na escola. O PM chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois.