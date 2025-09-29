Oruam deixa cadeia no Rio; ele terá que cumprir medidas cautelares

Oruam foi solto da penitenciária após 2 meses preso - Foto: Reprodução/TV

O rapper Oruam deixou a Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, nesta segunda-feira (29), após ser determinado que a prisão preventiva fosse substituída por medidas cautelares.

Oruam estava preso desde o dia 22 de julho, mas na última sexta-feira (26), a defesa do cantor conseguiu uma liminar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que revogou a prisão. Ele responderá em liberdade até o julgamento definitivo do recurso.

O cantor que foi indiciado por 7 crimes, terá que cumprir uma série de medidas cautelares, como:

• comparecimento mensal em juízo;

• manutenção de residência fixa na comarca, com endereço e telefone atualizados;

• proibição de acesso ao Complexo do Alemão e a outras áreas classificadas como de risco pela Corregedoria;

• proibição de contato e aproximação, em um raio de 500 metros, dos demais acusados e de um adolescente citado no processo;

• proibição de deixar a comarca por mais de sete dias sem autorização judicial;

• recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h;

• uso de tornozeleira eletrônica, com monitoramento pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Oruam se entregou a polícia um dia depois de ter a prisão decretada devido um confronto com agentes na porta da casa do cantor, no Joá, Zona Sudoeste do Rio, no dia 21 de julho.

Segundo a Polícia Civil, o rapper impediu a prisão de um jovem de 17 anos procurado por tráfico e roubo de carros. No episódio, ele virou réu por tentativa de homicídio qualificada porque lançou pedras contra policiais.

Além disso o cantor foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

Na decisão da liminar de soltura, o relator Joel Ilan Paciornik, afirmou que o decreto de prisão preventiva tem base em "fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas".