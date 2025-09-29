Preso dois homens em situação de rua após furto em residência de Niterói; Vídeo

Após informações recebidas através do 190 sobre um crime de furto em Santa Rosa, Niterói, na noite deste domingo (28), agentes do 12° BPM se encaminharam ao endereço informado para verificar a ocorrência.

Ao chegarem no local, os agentes verificaram que uma casa em ruinas e abandonada havia sido invadida pelos acusados, que de lá entraram na residência da vítima e furtaram algumas ferramentas.

Após cerco tático na região, já com as características descritas dos suspeitos, os policiais conseguiram abordar e deter a dupla criminosa, além de apreenderem os materiais furtados: uma faca, um alicate de corte e uma Chave Philips

Ambas as partes foram encaminhadas à 77ª DP (Icaraí) juntamente com os materiais recuperados para registro. Os acusados foram autuados em flagrante delito pelo crime de furto, sendo conduzidos posteriormente à 76ª DP (Centro), permanecendo presos. Os autores encontravam-se em situação de rua.





