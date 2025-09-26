Cão é baleado em favela do Rio; ele foi 'jurado de morte' por traficantes da região

Cadelinha Nina foi atendida após ser baleada. Ela já recebeu alta - Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais

Cadelinha Nina foi atendida após ser baleada. Ela já recebeu alta - Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais

Um cachorro foi baleado na comunidade Para-Pedro, em Irajá, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (25), após ser 'jurado de morte' por traficantes, segundo moradores da região.

O cão, batizado de Irajá, foi ferido na patinha dianteira esquerda, teve a pata quebrada e perdeu um dos dedos. O animal foi levado ao Hospital Veterinário Jorge Vaitsman, na Mangueira, onde foi operado e está se recuperando.

Em menos de 24 horas, dois cachorros foram baleados em comunidades do Rio e precisaram ser socorridos pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais.

Leia também:

➣Enel flagra furto de energia em bares e abatedouro em São Gonçalo

➣ Suspeito morre após troca de tiros com a PM em Niterói

Segundo o secretário Luiz Ramos Filho, casos de animais "jurados de morte" por traficantes estão cada vez mais comuns. A motivação seria que os cães estariam incomodando os criminosos da região, seja por latir muito ou correr atrás das pessoas.

“Temos atendido muitos animais baleados. Isso vem acontecendo com muita frequência. Ou o animal é baleado em confronto entre policiais e bandidos ou o bichinho é jurado de morte, porque incomodou o chamado poder paralelo. Só por ter latido ou avançado já é o suficiente para ser mais um nas estatísticas da violência, da brutalidade. Nem os animais escapam dessa situação de barbárie extrema que temos vivido”, lamentou o secretário Luiz Ramos Filho.

Quando receber alta do hospital veterinário, o cão será encaminhado para um abrigo da prefeitura, onde ficará disponível para adoção.

Na quarta-feira (24), uma outra cadela chamada Nina, foi atingida por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre traficantes e policiais, no Morro do Juramento, em Vicente Carvalho. A bala entrou pelo tórax e saiu pela pata esquerda dianteira do animal. Nina passou por cirurgia e já recebeu alta hospitalar.