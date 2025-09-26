Homem é resgatado de cárcere privado no Recreio dos Bandeirantes

Um homem foi resgatado após ser vítima de cárcere privado em um apartamento de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na noite desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, os agentes do 31º BPM (Recreio), receberam informações do crime através do Disque Denúncia.

A equipe esteve na Rua Dois W e tocou a campainha do imóvel onde a vítima estava. De acordo com os agentes, um homem saiu de um dos cômodos pedindo ajuda e afirmando estar privado de liberdade.

Apurações preliminares indicaram que o homem tinha uma dívida de cartão e era coagido a aplicar golpes para conseguir quitar o débito.

Na ação, um homem e uma mulher foram presos em flagrante pelo crime de cárcere privado, além da apreensão de algemas, três celulares, três cartões, dois carimbos e um bloco de receituário. O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).