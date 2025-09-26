Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem é resgatado de cárcere privado no Recreio dos Bandeirantes

Apuração preliminar indica que a vítima tinha uma dívida de cartão e era obrigado a aplicar golpes para quitar o débito

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de setembro de 2025 - 17:18
Policiais apreenderam algemas, celulares e cartões na ação
Um homem foi resgatado após ser vítima de cárcere privado em um apartamento de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na noite desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, os agentes do 31º BPM (Recreio), receberam informações do crime através do Disque Denúncia.  

A equipe esteve na Rua Dois W e tocou a campainha do imóvel onde a vítima estava. De acordo com os agentes, um homem saiu de um dos cômodos pedindo ajuda e afirmando estar privado de liberdade. 

Apurações preliminares indicaram que o homem tinha uma dívida de cartão e era coagido a aplicar golpes para conseguir quitar o débito. 

Na ação, um homem e uma mulher foram presos em flagrante pelo crime de cárcere privado, além da apreensão de algemas, três celulares, três cartões, dois carimbos e um bloco de receituário. O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

