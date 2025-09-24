PM apreende arma e grande quantidade de maconha na Vila Ipiranga, em Niterói

Seis pessoas foram detidas no total - Foto: Divulgação

Na noite desta terça-feira (23), uma ação do 12º BPM (Niterói) resultou na apreensão de uma arma de fogo de uso restrito, centenas de tabletes de maconha e rádios transmissores na Comunidade Vila Ipiranga, no bairro Fonseca, Zona Norte da cidade. Seis homens foram detidos.

Segundo a PM, os agentes se deslocaram ao local para averiguar denúncias sobre homens armados embalando drogas para venda.

Ao chegar à comunidade, os policiais flagraram diversos suspeitos manipulando entorpecentes. Os agentes conseguiram deter seis indivíduos, além de apreender: uma pistola Canibre 9mm, com 16 munições; 550 tabletes grandes de maconha; três rádios comunicadores e seis telefones celulares.

Todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à 78ª DP(Fonseca), onde a ocorrência foi resgistrada.