Oficina de estética automobilista pega fogo no Centro de Niterói
Segundo os Bombeiros, quatro carros foram afetados mas ninguém se feriu
23 de setembro de 2025
Uma oficina automobilista pegou fogo, na tarde desta terça-feira (23), na rua Marechal Deodoro, próximo ao Supermercados Guanabara, no Centro de Niterói. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu, mas quatro carros foram afetados pelas chamas.
Segundo informações, o incêndio começou por volta de 13h40, quando agentes da NITTRANS acionaram o Corpo de Bombeiros, que rapidamente chegaram ao local e controlaram as chamas.
Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado o início do incêndio.