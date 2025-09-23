Oficina de estética automobilista pega fogo no Centro de Niterói

Uma oficina automobilista pegou fogo, na tarde desta terça-feira (23), na rua Marechal Deodoro, próximo ao Supermercados Guanabara, no Centro de Niterói. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu, mas quatro carros foram afetados pelas chamas.

Segundo informações, o incêndio começou por volta de 13h40, quando agentes da NITTRANS acionaram o Corpo de Bombeiros, que rapidamente chegaram ao local e controlaram as chamas.

Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado o início do incêndio.