Oficina de estética automobilista pega fogo no Centro de Niterói

Segundo os Bombeiros, quatro carros foram afetados mas ninguém se feriu

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de setembro de 2025 - 18:32
Uma oficina automobilista pegou fogo, na tarde desta terça-feira (23), na rua Marechal Deodoro, próximo ao Supermercados Guanabara, no Centro de Niterói. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu, mas quatro carros foram afetados pelas chamas. 

Segundo informações, o incêndio começou por volta de 13h40, quando agentes da NITTRANS acionaram o Corpo de Bombeiros, que rapidamente chegaram ao local e controlaram as chamas. 

Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado o início do incêndio. 

