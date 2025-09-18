Mais de 700 quilos de maconha são apreendidos em carga de panetone no Rio

O carregamento seria levado para o Espírito Santo - Foto: Divulgação

O carregamento seria levado para o Espírito Santo - Foto: Divulgação

Na noite desta terça-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação conjunta com a Polícia Civil de São Paulo, apreendeu mais de 700 quilos de maconha na BR-393 no município de Três Rios. O carregamento seria levado para o Espírito Santo.

Equipes faziam fiscalização na Rodovia Lúcio Meira (BR-393) em Três Rios, quando abordou um caminhão. Após a consulta dos documentos obrigatórios e da nota fiscal que remetia a uma carga de quase 23 mil unidades de Panetones, o carregamento foi ser vistoriado.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Três Rios | Foto: Divulgação - PRF

Ato contínuo à verificação da carga que estava acondicionada em caixas, os policiais perceberam um desalinho na organização de algumas colunas, razão pela qual se iniciou processo de remoção das primeiras caixas de panetones até que se chegou em local no baú com unidades similares a sacas de grãos.

No interior das sacolas, os policiais começaram a achar inúmeros “tijolos” de maconha, totalizando aproximadamente 780 quilos.





O motorista de 38 anos informou que saiu com seu caminhão de São José dos Pinhais-PR com destino à Colatina-ES, local em que deveria descarregar sua carga e realizar o transbordo da droga ilícita.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Três Rios.