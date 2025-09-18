PRF apreende veículo com carga excedente e motorista acaba preso na Ponte Rio-Niterói

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma Kombi, na quarta-feira (17), que transportava carga excedente de forma irregular. O motorista ainda foi preso por adulteração veicular. O caso aconteceu na Ponte Rio-Niterói (BR-101), na Região Metropolitana do Rio.

Por volta das 15h, na altura da praça do pedágio, policiais rodoviários federais do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da 2ª Delegacia (Niterói) abordaram a Kombi. Diversas poltronas e estruturas metálicas eram transportadas no veículo, colocando em risco a segurança viária.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que a tampa do motor estava amarrada para ocultar a placa traseira e a dianteira estava amassada, para dificultar a fiscalização. Além disso, o número do motor não era o mesmo registrado para o veículo, com a numeração apresentando sinais de adulteração.

Após a constatação, o motorista foi preso por adulteração de veículo automotor, com pena de três a seis anos de reclusão. Ainda foram emitidas nove autuações por infrações de trânsito.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (76ª DP).