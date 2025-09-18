Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia Civil faz operação contra torcidas organizadas

Esses criminosos investigados se utilizam de redes sociais para marcar confrontos, cujos resultados vêm se agravando, com casos recentes de feridos e mortes

18 de setembro de 2025
Até o momento, um homem foi preso em flagrante após entrar em confronto com os agentes
Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) realizam, nesta quinta-feira (18/09), a "Operação Pax Stadium". Os alvos são integrantes de torcidas organizadas envolvidos na prática de crimes. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra 39 alvos, em diversos endereços, incluindo as sedes das principais torcidas do Rio. Até o momento, um homem foi preso em flagrante após entrar em confronto com os agentes.

A investigação, que contou com o apoio do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe) da Polícia Militar, mira criminosos que se passam por torcedores para praticar delitos violentos, incluindo roubos e homicídios. Não se trata de combate às torcidas organizadas, cuja existência é prevista por lei.

Esses criminosos investigados se utilizam de redes sociais para marcar confrontos, cujos resultados vêm se agravando, com casos recentes de feridos e mortes. A ação visa a obter maiores subsídios para identificar as organizações criminosas inseridas nas torcidas.

Participam da operação desta quinta, juntamente com a Draco, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada (DGPE) e da Capital (DGPC).

