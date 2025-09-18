Polícia Civil faz operação contra torcidas organizadas

Até o momento, um homem foi preso em flagrante após entrar em confronto com os agentes - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) realizam, nesta quinta-feira (18/09), a "Operação Pax Stadium". Os alvos são integrantes de torcidas organizadas envolvidos na prática de crimes. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra 39 alvos, em diversos endereços, incluindo as sedes das principais torcidas do Rio. Até o momento, um homem foi preso em flagrante após entrar em confronto com os agentes.

A investigação, que contou com o apoio do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe) da Polícia Militar, mira criminosos que se passam por torcedores para praticar delitos violentos, incluindo roubos e homicídios. Não se trata de combate às torcidas organizadas, cuja existência é prevista por lei.

Esses criminosos investigados se utilizam de redes sociais para marcar confrontos, cujos resultados vêm se agravando, com casos recentes de feridos e mortes. A ação visa a obter maiores subsídios para identificar as organizações criminosas inseridas nas torcidas.

Participam da operação desta quinta, juntamente com a Draco, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada (DGPE) e da Capital (DGPC).