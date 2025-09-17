Ação da polícia no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, tem homem morto e mulher baleada

Um homem morreu e uma mulher acabou baleada, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, durante uma operação policial, nessa quarta-feira (17). As informações sobre a ação movimentaram as redes sociais durante toda a tarde.

Os dois baleados foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Segundo informações, o homem teria idade em torno dos 50 anos e foi baleado na cabeça. Ele não resistiu. Já a mulher teria idade por volta dos 45 anos. Ela foi atendida na região do abdômen. Não há informações sobre seu estado de saúde.

As polícias civil e militar foram contatadas, mas não responderam as solicitações. Até o momento, não há informação oficial sobre qual corporação teria realizado a ação.