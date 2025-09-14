Homem é preso em flagrante após arrombar restaurante em Icaraí
Suspeito foi detido por guardas municipais dentro do estabelecimento durante a madrugada
Após arrombar um restaurante em Icaraí, Zona Sul de Niterói, um homem foi preso em flagrante ainda no interior do estabelecimento por guardas municipais, na madrugada deste sábado (13). Durante a invasão, o alarme do estabelecimento disparou e, imediatamente, o dono do local acionou os agentes que realizavam patrulhamento na área.
O crime ocorreu por volta das 5h. Quando chegaram ao estabelecimento, que não teve o endereço informado, os guardas municipais se depararam com a porta arrombada e o homem dentro do restaurante.
O homem foi detido em flagrante, e no primeiro momento, encaminhado à 77ª DP (Icaraí). Logo depois, a ocorrência foi levada à 76ª DP (Niterói), central de flagrante da região, onde o suspeito ficou detido pelo crime de furto qualificado.
A Guarda Municipal pode ser acionada pelo número 153, do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (Cisp).