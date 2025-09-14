Polícia prende homem que vendia bebida alcoólica para adolescentes

Os policiais realizaram uma ação de campana próxima ao endereço do estabelecimento - Foto: Divulgação - PCERJ

Os policiais realizaram uma ação de campana próxima ao endereço do estabelecimento - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e da 27ª DP (Vicente de Carvalho) prenderam o responsável por um estabelecimento que vendia bebida alcoólica para adolescentes. A prisão ocorreu, na noite desta sexta-feira (12/09), durante operação para coibir a prática no bairro de Vista Alegre, na Zona Norte do Rio.

De acordo com os agentes, a investigação teve início a partir de denúncia. Os policiais realizaram uma ação de campana próxima ao endereço do estabelecimento, frequentado por uma grande quantidade de adolescentes, e levantaram informações acerca da dinâmica do estabelecimento.

Leia também:

Botafogo responsabiliza e aplica punição a torcedores envolvidos em princípio de incêndio no Engenhão

Corpo de brasileiro morto pela ditadura argentina é identificado

Com base nos dados coletados, nesta sexta, dia de grande movimentação de clientes, as equipes deflagraram a ação e o responsável pelo local foi identificado. Oito adolescentes foram flagrados comprando bebidas alcoólicas.

Todos foram conduzidos para a 27ª DP. Os adolescentes foram ouvidos e o responsável pelo comércio foi preso em flagrante. As ações continuarão para inibir este tipo de delito prejudicial a menores.