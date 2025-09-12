Operação Rastreio: Polícia Civil prende 12 e recupera 60 celulares

As diligências foram realizadas em centros comerciais de Queimados e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e também em Madureira, na Zona Norte - Foto: Reprodução/Polícia Civil

O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, realizou uma nova etapa da "Operação Rastreio", nessa quinta-feira (11). Durante a ação, realizada pelos agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), 12 pessoas foram presas e mais de 60 aparelhos celulares foram recuperados.

"Os agentes da nossa Polícia Civil seguem atuando na Operação Rastreio, trabalhando para devolver não somente o bem material conquistado com tanto esforço pelas pessoas, mas também a dignidade para a nossa população. Já devolvemos mais de 1.400 celulares e vamos seguir avançando com essa iniciativa", destacou o governador Cláudio Castro.

As diligências foram realizadas em centros comerciais de Queimados e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e também em Madureira, na Zona Norte. Os celulares apreendidos serão periciados e as investigações seguem para identificar e localizar os verdadeiros donos.

A ação faz parte da "Operação Rastreio", maior iniciativa do Estado do Rio de Janeiro para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram em mais de 5.500 celulares recuperados. Até o momento, são mais de 350 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.

