Operação Rastreio: Polícia Civil prende 12 e recupera 60 celulares
A ação foi realizada em centros comerciais na Baixada Fluminense e na Zona Norte do Rio
O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, realizou uma nova etapa da "Operação Rastreio", nessa quinta-feira (11). Durante a ação, realizada pelos agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), 12 pessoas foram presas e mais de 60 aparelhos celulares foram recuperados.
"Os agentes da nossa Polícia Civil seguem atuando na Operação Rastreio, trabalhando para devolver não somente o bem material conquistado com tanto esforço pelas pessoas, mas também a dignidade para a nossa população. Já devolvemos mais de 1.400 celulares e vamos seguir avançando com essa iniciativa", destacou o governador Cláudio Castro.
As diligências foram realizadas em centros comerciais de Queimados e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e também em Madureira, na Zona Norte. Os celulares apreendidos serão periciados e as investigações seguem para identificar e localizar os verdadeiros donos.
A ação faz parte da "Operação Rastreio", maior iniciativa do Estado do Rio de Janeiro para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram em mais de 5.500 celulares recuperados. Até o momento, são mais de 350 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.
