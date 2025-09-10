Prefeitura de Maricá consegue aprovar na Câmara projeto que autoriza armamento da Guarda Municipal

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, conseguiu nesta terça-feira (09/09) a aprovação, por unanimidade, na Câmara dos Vereadores, do projeto de lei que autoriza o armamento da Guarda Municipal. Os 19 parlamentares presentes à sessão votaram a favor da medida, que agora segue para sanção do prefeito Washington Quaquá.

"Nós aprovamos hoje (09), na Câmara Municipal de Maricá, o armamento da Guarda Municipal em segunda votação. Isso significa que a nossa guarda está autorizada a ser armada. Nós seguiremos todos os protocolos para que os agentes sejam treinados pelo BOPE. Faremos de Maricá a cidade mais segura do Brasil trabalhando em conjunto com todas as forças de segurança”, afirmou o prefeito Quaquá.

De acordo com o secretário de Segurança Cidadã, coronel Julio Veras, os agentes passarão por um rigoroso processo de treinamento, realizado em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Além do efetivo regular, será criado o Grupamento de Ocupação Democrática Armada do Território (GODAT), composto por cerca de 150 guardas municipais.

O uso de câmeras corporais será obrigatório para todos os agentes armados, como forma de garantir transparência nas abordagens. A fiscalização do uso de armas será feita pela Corregedoria Interna da Guarda Municipal e pelo Ministério Público.

"Hoje é um dia histórico para a Guarda Municipal de Maricá. Estamos avançando em um projeto construído com seriedade e responsabilidade, formando uma guarda armada, bem treinada e capacitada para proteger a nossa população. Esse passo reforça o compromisso do prefeito Washington Quaquá em compreender que o crescimento da cidade e dos investimentos deve caminhar lado a lado com uma segurança consolidada. Novos desafios surgem e estamos prontos para enfrentá-los com preparo, disciplina e, acima de tudo, respeito aos direitos fundamentais de cada cidadão", afirmou o secretário.

A Guarda Municipal de Maricá conta hoje com cerca de 420 agentes, que passam por formações contínuas no Centro de Estudos da corporação. Entre os cursos oferecidos, estão conteúdos sobre Direitos Humanos e capacitações realizadas em parceria com o Instituto Marielle Franco, abordando temas como desigualdade, racismo e direito à cidade.

Referência em segurança

Atualmente, Maricá apresenta índices de Segurança Pública que se destacam em relação a outras cidades do estado: 19 meses sem registro de latrocínio, a menor taxa de mortes violentas desde 2003, nenhum roubo de carga registrado em 2025, 77 veículos recuperados e mais de 280 encaminhamentos à delegacia.

Os resultados são frutos da integração entre a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, com o apoio do Centro Integrado de Observação e Segurança Pública (Ciosp), que conta com mais de 3 mil câmeras em funcionamento 24 horas por dia – 700 delas da Prefeitura, equipadas com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de caracteres. As demais estão integradas a sistemas de segurança privados, formando uma ampla rede de monitoramento.

O plano estratégico prevê a ampliação para mais de 7 mil câmeras, cobrindo todos os distritos do município.