Drogas inéditas: Governo registra três novas substâncias ilícitas no Brasil

Três substâncias psicoativas inéditas no Brasil foram identificadas em território nacional pelo Governo Federal nos últimos dias. Segundo um boletim do Governo divulgado pelo jornal “O Estado de S. Paulo”, o Sistema de Alerta Rápido Sobre Drogas (SAR) encontrou duas novas drogas misturadas na composição de produtos alucinógenos ilegais. Já a terceira foi identificada no organismo de um paciente hospitalar de identidade não divulgada.

Duas das substâncias foram localizadas em uma bala alucinógena estrangeira proibida no país. A bala “Magic Mushroom Gummies” continha as substâncias sintéticas “4-hidroxi-N,Ndietiltriptamina(4-OH-DET)” e “4-acetoxi-N,N-dietiltriptamina(4-AcO-DET)”, que nunca haviam chegado ao Brasil. O alucinógeno é proibido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Leia também:

➢ Bolsonaro pede autorização do STF para fazer procedimento médico

➢ Morre a cantora Angela Ro Ro, aos 75 anos

A outra droga foi o “N-pirrolidino protonitazeno”, opioide encontrado no sangue de uma pessoa internada com intoxicação grave. Segundo o SAR, o paciente disse ter consumido álcool e um comprimido de MDMA, outra droga sintética ilegal. A nova droga já foi incluída na lista de drogas proibidas pela Anvisa. Ela já foi identificada no Canadá, na França e na Alemanha.

O SAR continuará monitorando a presença da droga no país. Atualmente, o órgão de fiscalização e pesquisa é formado por integrantes do Ministério da Saúde, da Polícia Federal, da Polícia Civil e de laboratórios criminais vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).