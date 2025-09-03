Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Castelo das Pedras está de volta; tradicional baile funk em São Gonçalo retorna ao Porto da Pedra em outubro

“Melhor baile da cidade” retorna no próximo dia 4 de outubro a partir das 17h, na quadra da Unidos do Porto da Pedra

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de setembro de 2025 - 13:41
"Nunca teve em São Gonçalo um evento igual ao baile do Castelo das Pedras", defende criador do baile
O melhor baile da cidade está de volta em São Gonçalo! O Castelo das Pedras, baile funk que embalou os finais de semana gonçalense nos anos 90, retorna no próximo dia 4 de outubro na quadra da Unidos do Porto da Pedra. A tradicional montagem das cornetas deve tocar a partir das 17h para dar início a uma noite de muito funk das antigas, com a presença de MC Serginho, MC Mascote e Baile do Vinho.

O proprietário do baile Geiso Pereira, famoso “Geiso do Castelo”, conta que a ideia do evento é resgatar o clima tradicional do baile, com um repertório de clássicos do funk carioca. “Nunca teve em São Gonçalo um evento igual ao baile do Castelo das Pedras. Isso é dito por todos os moradores. Era um baile sem briga, bonito, uma festa maravilhosa. E nós vamos voltar nesse clima no dia 4 de outubro, revivendo todas aquelas músicas lá de trás quando começou o baile. É só música bonita: não vai ter música de apologia ao crime, não vai ter música de palavrão. Vai ser só funk das antigas”, destaca Geiso.

Relembre outros bailes e festas de São Gonçalo na série "Uma história de respeito":   

➢ Furacão 2000: Como o funk carioca marcou São Gonçalo nos anos 90 e 2000 

➢ Antes do Instagram: como o Partiu.com marcou as noitadas de São Gonçalo nos anos 2000 


A expectativa é que o evento marque a retomada dos bailes semanais. “A gente vai fazer o baile da antiga para ver como o povo vai receber. A gente já está tendo uma recepção muito boa, mas a gente vai ver na hora e, depois, vamos organizar pra fazer todos os sábados - igual a antigamente, quando todo mundo se encontrava, batia um papo, escutava a música e tomava uma cerveja. Vai ser muito bom. E a gente dá emprego pra muita gente, né? Tem o pessoal que vende bebida, lanche, os bares... todo mundo ganha com isso”, conta Geiso.

O evento acontece na quadra da escola na Travessa João Silva, nº 84, no Porto da Pedra, em São Gonçalo. Segundo a escola, mais informações sobre o baile devem ser divulgadas em breve.

