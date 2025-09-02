Flamengo recusa proposta de clube do Catar pelo atacante Pedro

O Flamengo recusou uma proposta pelo atacante Pedro nos últimos dias. O Al-Rayyan, do Catar, comandado pelo técnico Artur Jorge, ex-Botafogo, ofereceu 20 milhões de euros (R$ 110 milhões) pelo artilheiro rubro-negro.

A diretoria do clube carioca sequer abriu negociações. O camisa 9 do Fla vem atraindo o interesse de alguns clubes do Oriente Médio há algum tempo. Propostas chegaram a ser feitas ao staff do atacante e entregues à diretoria do Flamengo.

O Rubro-Negro não tem o menor interesse, neste momento, em negociar o seu artilheiro, mesmo após toda polêmica envolvendo Pedro e o técnico Filipe Luís após a cobrança pública do treinador e uma fala de um dirigente afirmando que aceitaria uma proposta pelo atleta no valor de 15 milhões de euros.

Pedro vive boa fase no clube e vem reencontrando o bom futebol. Os representantes do camisa 9 enxergam o assédio do futebol estrangeiro com naturalidade e consideram uma mostra de que ele vem voltando a sua melhor forma.

Na atual temporada, Pedro atuou em 28 jogos, com 12 gols e cinco assistências. Nas últimas quatro partidas, foi titular em três, balançando a rede seis vezes e dando dois passes para gol.