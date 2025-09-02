Português é investigado por oferecer R$ 3.100 para quem matar brasileiros

A polícia de Portugal abriu um inquérito para investigar um português que viralizou depois de postar um vídeo, nas redes sociais, oferendo dinheiro para quem matasse os brasileiros que vivem no país e entregassem as cabeças diretamente a ele.

O homem, identificado como João Oliveira, ofereceu 500 euros (cerca de R$3.100) por cada "cabeça de brasileiro" que fosse entregue a ele. No vídeo, que rapidamente viralizou, João se refere aos brasileiros que moram em Portugal, como "zukas" e "raça maldita".

Oliveira afirmou que é para serem mortos tantos os imigrantes que estão no país legalmente, quanto os ilegais. "Tenho aqui esta nota [ele mostra a cédula de 500 euros] para fazer o seguinte: a cada português que me trouxer a cabeça de um brasileiro, desses zukas a viver em Portugal, a cada cabeça que trouxer, cortada rente ao pescoço, eu pago 500 euros por cada cabeça", disse no vídeo.

O vídeo gerou revolta na comunidade brasileira que mora no país. A fundadora da Associação de Apoio a Emigrantes, Imigrantes e Famílias, Sônia Gomes, afirmou se tratar de um exemplo claro de xenofobia e disse ter acionado as autoridades portuguesas para investigar o caso.

A Polícia de Segurança Pública portuguesa informou que, assim que tomou conhecimento do vídeo, acionou o Núcleo de Cibercriminalidade do Departamento de Investigação Criminal e que já identificou o suspeito. "Neste momento, como se trata de um crime público, remetemos o caso às autoridades judiciais competentes", completou.

Após a repercussão do caso, João Oliveira foi demitido de uma padaria onde trabalhava. Nas redes sociais, o homem costumava fazer postagens em apoio ao Cega, partida de extrema-direita de Portugal. Oliveira tirou do ar os perfis que tinha nas redes sociais.

Nos últimos anos ocorreu um crescimento significativo de crimes de ódio em Portugal. Entre 2019 e 2024, esse tipo de crime cresceu em 200% no país, segundo relatório divulgado pela Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância.

Portugal abriga 1,6 milhão de pessoas que vieram de outros países, dos quais mais de 500 mil são brasileiros. O número de estrangeiros equivale a 15% da população total do país, que soma 10,7 milhões de habitantes.