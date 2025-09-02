Foragido da Justiça de Pernambuco é preso na Zona Oeste do Rio

Após trabalho de inteligência envolvendo policiais da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SEPM), em ação conjunta policiais do 27º BPM (Santa Cruz) e a Divisão de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais, tendo informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), foi preso, na tarde desta segunda-feira (01), na Rua das Bromélias, S/N - Distrito Industrial - Santa Cruz, Zona Oeste do Rio/RJ, o acusado e foragido da Justiça do Estado de Pernambuco, Francinaldo Ferreira Martins, vulgos “Naildo Galeguinho ou Jeremias”, de 45 anos.

De posse de informações sobre o foragido, agentes foram até a empresa onde Francinaldo encontrava-se trabalhando, situada no distrito industrial do bairro de Santa Cruz. Ao chegar ao local a equipe foi recepcionada por funcionário que trabalhava na divisão de inteligência da empresa, onde fora localizado Francinaldo, que recebeu voz de prisão, e não ofereceu resistência no ato da detenção.

Diante dos fatos, ele foi levado à 36ª DP (Santa Cruz), onde foi confirmado um mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Petrolândia/Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Espécie de prisão: Preventiva, pelo crime de Homicídio Qualificado, praticado no ano de 2010. Posteriormente, ele foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça do Estado de Pernambuco.

Leia também:

Morre Robert Voss, subsecretário de esporte de Niterói, aos 64 anos



Justiça aumenta indenização que Nikolas terá de pagar a Felipe Neto



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça de outros estados, se escondendo no Rio de Janeiro, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido