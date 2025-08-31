Namorado de influenciadora morre em acidente de carro na Av. Brasil

O namorado da influenciadora Samara Mapoua, Pedro Henrique Duarte, morreu em um acidente de carro na Avenida Brasil, neste sábado (30).

Mapoua publicou um texto nas redes sociais se despedindo de Pedro Henrique. "Você partiu e eu sei que a minha vida não será mais como antes. Ficou um vazio no peito, uma saudade sem fim. É muito difícil encarar essa realidade, saber que não vou mais te encontrar, ver o seu sorriso, escutar a sua voz todos os dias", afirmou, com uma foto segurando a mão do namorado.

O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Campo Grande foi acionado por volta de 5h42.

Leia também:

Das farinhas aos feijões: Conheça a "Tapioca do Antônio", ponto de encontro para os amantes da culinária do Norte e Nordeste em SG



Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha



Outras pessoas pessoas também ficaram feridas no acidente. Fabrício Sena, de 25 anos, com ferimentos graves, e Guilherme Santana, 22, com lesões intermediárias foram encaminhados ao Hospital Municipal Rocha Faria.

Já Isabele Martins, de 22 anos, também com ferimentos intermediários, foi encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II.

Horas antes do acidente, Mapoua publicou vídeos nas roda de samba Fogo no Parquinho, realizada no Viaduto de Madureira, Zona Norte do Rio, junto de Pedro Henrique e amigos.

Em uma das postagens, ela afirmou que não estava bebendo já que era responsável por dirigir. Ainda não está claro se a influenciadora presenciou o momento da batida.