Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4308 | Euro R$ 6,3508
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Tentativa de assalto contra dois PMs acaba com um policial morto no Rio

Militar morto era lotado no batalhão de Itaboraí

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de agosto de 2025 - 16:56
PM lotado no batalhão de Itaboraí foi morto em tentativa de assalto no Rio
PM lotado no batalhão de Itaboraí foi morto em tentativa de assalto no Rio -

Um policial militar, lotado no 35º BPM (Itaboraí), foi morto a tiros dentro de um carro, na tarde desta sexta-feira (29), em Piedade, Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel foi acionado por volta das 13h50 para socorrer uma vítima com tiro na cabeça, na Rua Engenheiro Clóvis Daudt. No entanto, ao chegarem ao local, o policial foi encontrado já sem vida. 

A vítima foi identificada como Thiago Barboza, de 41 anos de idade. De acordo com a PM, o policial foi morto durante uma tentativa de assalto a um veículo que estava sendo conduzido por dois policiais. 

Após serem abordados pelos criminosos, um dos PMs reagiu e houve troca de tiros. Thiago acabou atingido e não resistiu aos ferimentos. 

Leia também:

Natal em agosto? Enfeites natalinos já enfeitam vitrines de lojas e surpreendem consumidores

➣ Fiocruz produz remédio para atrofia muscular espinhal (AME); saiba mais

Os suspeitos fugiram do local utilizando uma motocicleta. Posteriormente, a área foi isolada para realização da perícia. O outro PM que estava no veículo não se feriu. 

Tags:

pm morto Rio de Janeiro

Matérias Relacionadas