Tentativa de assalto contra dois PMs acaba com um policial morto no Rio

PM lotado no batalhão de Itaboraí foi morto em tentativa de assalto no Rio - Foto: Reprodução

Um policial militar, lotado no 35º BPM (Itaboraí), foi morto a tiros dentro de um carro, na tarde desta sexta-feira (29), em Piedade, Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel foi acionado por volta das 13h50 para socorrer uma vítima com tiro na cabeça, na Rua Engenheiro Clóvis Daudt. No entanto, ao chegarem ao local, o policial foi encontrado já sem vida.

A vítima foi identificada como Thiago Barboza, de 41 anos de idade. De acordo com a PM, o policial foi morto durante uma tentativa de assalto a um veículo que estava sendo conduzido por dois policiais.

Após serem abordados pelos criminosos, um dos PMs reagiu e houve troca de tiros. Thiago acabou atingido e não resistiu aos ferimentos.

Os suspeitos fugiram do local utilizando uma motocicleta. Posteriormente, a área foi isolada para realização da perícia. O outro PM que estava no veículo não se feriu.