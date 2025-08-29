Tentativa de assalto contra dois PMs acaba com um policial morto no Rio
Militar morto era lotado no batalhão de Itaboraí
Um policial militar, lotado no 35º BPM (Itaboraí), foi morto a tiros dentro de um carro, na tarde desta sexta-feira (29), em Piedade, Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel foi acionado por volta das 13h50 para socorrer uma vítima com tiro na cabeça, na Rua Engenheiro Clóvis Daudt. No entanto, ao chegarem ao local, o policial foi encontrado já sem vida.
A vítima foi identificada como Thiago Barboza, de 41 anos de idade. De acordo com a PM, o policial foi morto durante uma tentativa de assalto a um veículo que estava sendo conduzido por dois policiais.
Após serem abordados pelos criminosos, um dos PMs reagiu e houve troca de tiros. Thiago acabou atingido e não resistiu aos ferimentos.
Leia também:
➣Natal em agosto? Enfeites natalinos já enfeitam vitrines de lojas e surpreendem consumidores
➣ Fiocruz produz remédio para atrofia muscular espinhal (AME); saiba mais
Os suspeitos fugiram do local utilizando uma motocicleta. Posteriormente, a área foi isolada para realização da perícia. O outro PM que estava no veículo não se feriu.