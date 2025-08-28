Mãe é presa em flagrante por maus-tratos contra filho de 4 anos em Niterói

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (27), uma mulher acusada de agredir fisicamente o próprio filho, de apenas 4 anos, em Niterói. O caso veio à tona após funcionários da Unidade Municipal de Educação Infantil Hermógenes Reis, no bairro Santa Bárbara, notarem marcas de agressão nos ombros, braços e costas da criança.

Segundo relatos, ao ser questionado por professoras e pela direção da escola, o menino contou que as lesões haviam sido causadas pela própria mãe. O Conselho Tutelar foi acionado imediatamente e conduziu a criança, acompanhada da avó, à delegacia.

Durante o depoimento, a mulher confessou ter agredido o filho pela manhã, após uma discussão ocorrida no momento em que o menino se preparava para ir à escola. A criança foi levada para exame de corpo de delito, que confirmou a existência de lesões compatíveis com agressões físicas.

Diante das evidências, a autora foi autuada por maus-tratos qualificados.A criança foi acolhida e permanece sob acompanhamento do Conselho Tutelar. O caso segue sendo investigado.