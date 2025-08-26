PM retira 400kg de barricadas instaladas pelo tráfico no Serrão, em Niterói

Entre os materiais recolhidos estavam barras de ferro, blocos de concreto e entulho - Foto: Divulgação

Cerca de 400 quilos de barricadas foram removidos por policiais do 12º BPM (Niterói) no fim da manhã desta terça-feira (26), durante uma operação na Comunidade do Serrão, localizada no bairro Cubango, em Niterói.

Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada na Travessa Serrão, onde três pontos da via pública estavam interditados por estruturas erguidas por traficantes para dificultar o acesso de viaturas e agentes de segurança. Entre os materiais recolhidos estavam barras de ferro, blocos de concreto e entulho.

A operação foi concluída sem registro de confrontos ou prisões, e faz parte das medidas adotadas pela corporação para devolver o direito de transitar livremente aos moradores da região.





Entre os materiais recolhidos estavam barras de ferro, blocos de concreto e entulho Divulgação