PM retira 400kg de barricadas instaladas pelo tráfico no Serrão, em Niterói
Operação do 12º BPM liberou três trechos interditados por criminosos na Travessa Serrão, no Cubango. Ação ocorreu sem confronto ou prisões
Cerca de 400 quilos de barricadas foram removidos por policiais do 12º BPM (Niterói) no fim da manhã desta terça-feira (26), durante uma operação na Comunidade do Serrão, localizada no bairro Cubango, em Niterói.
Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada na Travessa Serrão, onde três pontos da via pública estavam interditados por estruturas erguidas por traficantes para dificultar o acesso de viaturas e agentes de segurança. Entre os materiais recolhidos estavam barras de ferro, blocos de concreto e entulho.
Leia também:
➣AGU pede a Polícia Federal que investigue fake news contra Banco do Brasil; entenda
➣ MRV oferece 975 oportunidades em canteiros de obras
A operação foi concluída sem registro de confrontos ou prisões, e faz parte das medidas adotadas pela corporação para devolver o direito de transitar livremente aos moradores da região.