Polícia Civil prende mulher que aplicava golpes em idosos na Região Serrana

Os agentes conseguiram identificar diversas vítimas da Região Serrana, em procedimentos instaurados tanto na 105ª DP (Petrópolis) quanto na 106ª DP (Itaipava) - Foto: Divulgação

Policiais civis da 106ªDP (Itaipava) prenderam, nesta segunda-feira (25/08), uma mulher que aplicava uma série de golpes contra idosos na Região Serrana. Ela foi capturada em Petrópolis, após cruzamento de dados de inteligência.

De acordo com as investigações, a golpista fazia falsas promessas, como suposta ajuda em processos de aposentadoria, inventário, planos funerários ou resgate de valores bancários, para conquistar a confiança das vítimas. Com essas abordagens, convencia os idosos a fornecer documentos, cartões, senhas bancárias e fotos do rosto, que eram usados para abrir contas, contratar empréstimos consignados e realizar transferências fraudulentas.

Os agentes conseguiram identificar diversas vítimas da Região Serrana, em procedimentos instaurados tanto na 105ª DP (Petrópolis) quanto na 106ª DP (Itaipava). A apuração revelou que ela movimentava os valores ilícitos por meio de contas próprias e de terceiros, inclusive em nome de seus filhos menores, o que configura fortes indícios do crime de lavagem de dinheiro.

A investigada movimentou mais de R$ 540 mil, valor completamente incompatível com sua renda declarada de R$ 1.500 mensais. Parte dessas quantias foi transferida a pessoas e empresas sem qualquer vínculo lícito.

A criminosa já vinha sendo monitorada em razão de sua atuação reiterada. Contra ela, havia um mandado de prisão pelo crime de estelionato. As investigações continuam para identificar outras vítimas.