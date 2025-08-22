Trio é preso com arma, rádios e drogas em Venda da Cruz, em São Gonçalo

As pedras de crack estavam embaladas em invólucros que estampavam fotos dos craques Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar - Foto: Divulgação

As pedras de crack estavam embaladas em invólucros que estampavam fotos dos craques Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar - Foto: Divulgação

Uma operação realizada na manhã desta sexta-feira (22) pelo 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de armas, rádios transmissores e drogas em Venda da Cruz, São Gonçalo. A ação ocorreu durante patrulhamento tático na região da Comunidade da Hortina.

Todo o material foi encaminhado à 73ª DP | Foto: Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam ações de reforço com foco em coibir roubos e o tráfico de entorpecentes, quando durante o patrulhamento, os policiais identificaram indivíduos em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram para o interior da comunidade, mas foram cercados e detidos.

Com eles, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, quatro rádios transmissores e uma grade quantidade de crack ainda em fase de contabilização

Um detalhe chamou a atenção dos policiais: as pedras de crack estavam embaladas em invólucros que estampavam fotos dos craques Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, uma estratégia aparentemente usada para facilitar a identificação da droga.

Todo o material foi encaminhado à 73ª DP ( Neves), onde a ocorrência foi registrada. Não houve confronto nem feridos durante a ação.