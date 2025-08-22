Idoso é preso por porte ilegal de arma e violência psicológica contra ex-companheira em Maricá

Um homem de 71 anos foi preso na tarde de quinta-feira (21) em Ponta Negra, distrito de Maricá, acusado de porte ilegal de arma de fogo e violência psicológica contra a mulher em ambiente doméstico e familiar. A ocorrência foi registrada pela equipe do DPO de Ponta Negra e encaminhada à 82ª Delegacia de Polícia, sendo posteriormente apresentada na 76ª DP, onde o acusado permaneceu preso.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após denúncia de violência psicológica envolvendo um casal de idosos. A vítima, de 65 anos, relatou que, mesmo separada, ainda convive com o ex-marido e cuida dele quando necessário. No entanto, ao retornar para casa após passar alguns dias cuidando dos pais, ela se deparou com a fechadura da residência trocada, sendo impedida de entrar.

A mulher disse ter se sentido ameaçada, principalmente por saber que o ex-companheiro possuía uma arma de fogo. Questionado pelos policiais, confessou ter um revólver e entregou voluntariamente a arma (revólver Taurus calibre .32, com seis munições intactas).

Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado à delegacia, onde foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e violência psicológica contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha. O acusado permaneceu preso e está à disposição da Justiça.