Adolescente é apreendido com drogas na comunidade do Mutirão, em Maricá

Parte das drogas apreendidas estavam com adolescente e restante escondido em local próximo - Foto: Divulgação

Parte das drogas apreendidas estavam com adolescente e restante escondido em local próximo - Foto: Divulgação

Um jovem, de apenas 15 anos, foi apreendido em operação policial do 12° BPM (Niterói), na comunidade do Mutirão, em Maricá, na noite desta quarta-feira (20).

Segundo informações da polícia, o menor foi abordado pelos agentes durante o patrulhamento. Ele estava com cinco pinos de cocaína e confessou ter ligação com traficantes do local. Perto dali, os militares ainda encontraram mais 70 pinos de cocaína, 56 pedras de crack e R$20,00 em espécie.

Leia Também :

➢ Operação Asfixia realiza mais uma ação no Morro do Cavalão

➢ Polícia Civil deflagra operação em três estados contra organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro

O jovem foi levado para 82ªDP (Maricá), onde acabou sendo autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.