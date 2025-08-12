Disque Denúncia pede informações sobre integrantes de grupo acusado de aplicar 'golpes da cesta básica'

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta terça-feira (12), um cartaz para auxiliar nas investigações da 118ª DP (Araruama), na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, a fim de obter informações que levem à localização e prisão de: Izabela da Silva Gomes, de 30 anos; Vanessa Cristina Cunha Cordeiro, de 28; Alessandro Ribeiro Maia, de 47; Rodrigo Ribeiro dos Anjos, de 39; Paulo Ciro Estevão Mendonça, de 26 e Jhéssica Sthefany Andrade da Silva, de 27. Eles são acusados pela polícia de fazer parte de uma quadrilha que aplicava o golpe da “Cesta Básica”, em idosos, no município de Araruama situado no interior do estado do Rio de Janeiro.

A distrital deflagrou no dia 30 de julho a Operação “Fraus Panis”, que em latim significa “fraude no pão” — uma referência direta ao golpe aplicado por uma quadrilha especializada em estelionato contra idosos e associação criminosa, crimes tipificados nos artigos 171, §4º e 288 do Código Penal. Investigações apontaram que os criminosos abordavam idosos, pensionistas e pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo cestas básicas que jamais eram entregues. Durante o suposto processo de “comprovação” da entrega, as vítimas eram fotografadas junto a seus documentos. As imagens e dados eram utilizados para abrir empréstimos consignados sem autorização, cujos valores eram desviados para contas controladas pelo grupo. O valor era desviado para contas da quadrilha, deixando os idosos endividados.

Uma das vítimas chegou a ter um empréstimo de R$ 21.682,76 em seu nome, com prejuízo final de R$ 43.866,48, somando juros. O dinheiro era usado para viagens, festas, aluguéis de lanchas, carros de luxo e ostentação nas redes sociais. Esses valores foram somente em Araruama.

Coordenados pelo delegado Milton Siqueira Júnior, agentes da 118ª DP cumpriram mandados de busca, apreensão e prenderam Glaucilene Ribeiro Lopes, de 35 anos, que foi reconhecida pelas vítimas como uma das responsáveis por abordar idosos. Com ela, foram apreendidos notebooks e celulares para perícia. Outra integrante da quadrilha, Bruna Georgea Corrêa Marques, de 26, foi presa por policiais da 78ª DP (Niterói), A prisão ocorreu no Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, enquanto ela dava à luz. Ela era alvo de 5 mandados de prisão expedidos pela Justiça de Araruama.

Diante dos fatos a Autoridade policial da 118ª DP, requereu junto à Justiça um mandado de prisão contra os envolvidos, o que foi deferido pela Vara Criminal de Araruama/Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Espécie de prisão temporária, pelos crimes de Organização Criminosa e Estelionato.

As diligências estão em andamento, e agentes da 118ª DP, pedem que quem tiver informações sobre sobre a localização dos acusados neste golpe e que estão ainda em liberdade, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido