PRF impede roubo de carga e recupera dois veículos em Casimiro de Abreu

Na noite de terça-feira (5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) impediu a continuidade de um roubo de carga e recuperou dois veículos envolvidos no crime. A ação foi na BR-101, em Casimiro de Abreu, Região Norte Fluminense.

Por volta das 23h30, a equipe realizava patrulhamento no km 205 do trecho quando deu ordem de parada a um veículo que transitava na via. O condutor tentou fugir, mas foi interceptado logo em seguida.

Durante o procedimento de inspeção veicular, a equipe constatou que o carro se tratava de um clone com registro de roubo confeccionado em junho de 2022, no Rio. O condutor, de 20 anos, era inabilitado e possuía em seu desfavor um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude de Itaboraí.

O veículo clonado havia sido utilizado instantes antes no roubo de um veículo de carga acontecido em Itaboraí. Segundo relato das vítimas, o condutor e o ajudante foram rendidos por dois homens armados, que os mantiveram na cabine do caminhão sob ameaça e com a cabeça baixa para não reconhecerem os criminosos.

O caminhão, que transportava carga de biscoitos, álcool e azeitonas, foi localizado circulando pela BR-101, também em Casimiro de Abreu. Com a aproximação das viaturas da PRF, os dois criminosos desembarcaram do veículo e fugiram para uma área de mata. Equipes da PRF e da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

No interior do carro, os policiais encontraram documentos que auxiliaram na identificação dos envolvidos que fugiram do local.

Os dois reféns foram resgatados ilesos, enquanto o condutor do carro foi detido, pela suspeita do crime de roubo e receptação. O automóvel foi recuperado, assim como o caminhão recém-subtraído.

A ocorrência foi encaminhada para a 121ª DP (Casimiro de Abreu).