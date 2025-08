Homem foragido é preso após reconhecimento facial no Terminal Rodoviário de Maricá

Um homem, de 30 anos, foragido da Justiça foi preso após ser identificado por uma câmera de reconhecimento facial no Terminal Rodoviário de Maricá, na tarde desta terça-feira (5). A captura ocorreu próximo ao km 23 ,da RJ-106, que corresponde à Rodovia Amaral Peixoto, no bairro São José de Imbassaí.

De acordo com informações repassadas pelo 12º BPM (Niterói), uma equipe foi chamada ao local por um fiscal, depois que o sistema de monitoramento alertou sobre a presença de um homem que estava sendo procurado pela Justiça. O foragido havia embarcado em um coletivo da Viação Nossa Senhora do Amparo em direção à cidade do Rio de Janeiro.

No momento do patrulhamento, os militares encontraram o ônibus e fizeram a abordagem. No interior do coletivo, o foragido assumiu que sabia da existência de um mandado de prisão em seu nome.

Logo em seguida, ele foi conduzido à 82ª DP (Maricá), onde foi comprovada a ordem judicial de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital do Rio de Janeiro, por um processo de tráfico de drogas.

Em nome do homem, existem cinco anotações criminais, sendo quatro por tráfico de drogas e uma por posse e uso de drogas. O homem foi levado à 76ª DP (Niterói), onde permanece preso e à disposição da Justiça.