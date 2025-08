Polo Educacional Sesc oferece 340 vagas em cursos gratuitos na área de cultura

O Polo Educacional Sesc está com inscrições abertas para mais uma edição do projeto Usina, que oferece cursos gratuitos na área de cultura, em diversas linguagens. Serão 340 vagas, distribuídas em 18 cursos de teatro, música, dança, circo, audiovisual e Libras. Os interessados poderão se inscrever entre 4 e 15 de agosto pelo site poloeducacionalsesc.com.br. O início das aulas está previsto para 1º de setembro.

O projeto Usina tem como proposta proporcionar a ampliação de repertórios, experimentações, novos conhecimentos e técnicas para iniciantes e iniciados nas diversas linguagens artísticas. São oferecidos nesta edição os seguintes cursos: Jazz, Violão (iniciante e intermediário), Acrobacias Aéreas e Solo, Iluminação Cênica, Dança Stiletto, Libras, Técnicas de Áudio (iniciante e intermediário), Dublagem, Teatro (iniciante e intermediário), Roteiro Audiovisual, Danças Urbanas, Percussão Brasileira, Oficina de Canto e Canto Coral, Interpretação para Audiovisual, além de um curso de teatro e dança inclusivos, voltado a pessoas com deficiência intelectual e/ou motora e adultos com mais de 50 anos.

As aulas serão presenciais e realizadas no campus do Polo Educacional Sesc, em Jacarepaguá. Os candidatos precisam ter pelo menos 16 anos e podem se inscrever em até 2 cursos distintos. A classificação para as vagas levará em conta o número de vagas do curso escolhido, ordem temporal da inscrição e os seguintes critérios prioritários: atendimento a trabalhadores do comércio e seus dependentes, renda familiar até 2 salários-mínimos, residentes da Zona Oeste do Rio e residentes em territórios periféricos. As turmas têm entre 15 e 40 alunos e as aulas acontecerão entre segunda e quinta-feira, a tarde ou a noite, de acordo com cada curso. Ao final do curso, o aluno recebe certificado de conclusão, desde que tenha cumprido 75% da carga horária.

Serviço | Usina - Cursos Livres

Período de inscrições: 4 a 15 de agosto

Publicação do resultado: 25 de agosto

Início das aulas: a partir de 1º de setembro

Local das aulas: Polo Educacional Sesc – Avenida Ayrton Senna 5.677, Jacarepaguá

Gratuito