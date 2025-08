Habitação de Niterói promove reuniões, workshops e visitas técnicas do programa Vida Nova no Morro

A Prefeitura de Niterói iniciou, nesta terça-feira (05), no auditório do Caminho Niemeyer, uma série de reuniões e workshops técnicos de planejamento do programa Vida Nova no Morro — iniciativa da gestão municipal que visa promover ações de grande impacto com urbanização e melhorias habitacionais para moradores das comunidades da cidade. As ações estratégicas e intersetoriais envolvem representantes de praticamente todas as secretarias e órgãos municipais, além dos consultores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que acompanham e orientam a fase de preparação para obtenção do financiamento do programa, de cerca de R$ 700 milhões, com contrapartida do município, de cerca de R$ 150 milhões.

Os encontros acontecem até sexta-feira (08) e incluem visitas de campo às três comunidades selecionadas que compõem a amostra representativa de estudo junto ao Banco (Vila Ipiranga, Boa Vista e Cascarejo/Lazaredo) e apresentações com discussão sobre variados temas. Na programação, o grupo intersetorial debaterá: urbanização integrada resiliente; inclusão social; melhorias habitacionais; modernização da gestão territorial e de riscos; segurança pública urbana; avaliação econômica; e aspectos ambientais, sociais, de mudanças climáticas, de gênero e diversidade.

Gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, a primeira-dama Fernanda Sixel Neves participou do encontro representando o prefeito Rodrigo Neves, que está em missão no exterior para alinhamento da XXX Cúpula do Mercocidades, que será realizada em Niterói entre os dias 3 e 5 de dezembro.

Leia também:

Lula diz que vai convidar Trump para a COP30, em Belém

São Gonçalo encaminha gonçalenses para vagas de emprego nesta quinta-feira (7)

“Esse projeto é uma prioridade da Prefeitura. Quero agradecer especialmente ao BID pela parceria, que tem sido cada vez mais sólida e fundamental neste processo. Sabemos que a meta é ambiciosa e que esse início é o momento mais desafiador. Mas, uma vez em andamento, vamos conseguir avançar com mais agilidade para as próximas etapas. Nossa intenção é levar o programa às 83 comunidades de forma integral. Trata-se de um projeto político e social que vai permitir que Niterói mantenha o ritmo de crescimento, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável que tanto nos orgulha”, declarou.

A secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, apresentou a programação com os trabalhos previstos para a semana e as ações já implementadas até o momento ao grupo intersetorial e aos representantes do BID.

“É importante deixar registrada essa sinergia, a atuação intersetorial com a participação efetiva de muitas secretarias, que tem acontecido diariamente, seja no repasse de informações estratégicas, seja na presença nas oficinas, nas visitas técnicas às comunidades. A cada dia que passa, a gente fica mais animado. O nosso olhar brilha mais, porque temos o contato cada vez mais aprofundado com essa população. Acredito que todos nós estamos vendo como o programa Vida Nova no Morro realmente vai levar e proporcionar uma vida nova para a população que mora nessas comunidades", destacou a secretária, ressaltando a importância do apoio do BID em todos os momentos.

O programa Vida Nova no Morro foi instituído pelo decreto municipal nº 394/2025, com designação dos pontos focais de cada secretaria e órgão. A minuta de lei autorizativa do financiamento foi aprovada por todas as instâncias internas da Prefeitura e será encaminhada, nesta terça-feira (05), à Câmara Municipal. Em julho, durante as primeiras visitas técnicas, foram discutidos também os critérios socioeconômicos para a definição das três comunidades a serem priorizadas. De acordo com a secretária, o BID agora fará a análise das intervenções, cenários, mapeamentos e do perfil socioeconômico dessa população.

Programa Vida Nova no Morro tem como objetivos desenvolver estratégias intersetoriais capazes de reduzir o déficit e a inadequação habitacional | Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

“Estamos muito felizes desde que iniciamos a preparação da carta-consulta. Nós estamos comprometidos com esse propósito de um desafio, de ter escala e impacto. O banco se baseia muito na experiência das operações que tem desenvolvido no passado, no país, em distintas regiões, mas, sobretudo, é um banco que está tentando promover a inovação e o conhecimento como elementos fundamentais. Não somos um banco simplesmente de prestar recursos, mas temos esse desenvolvimento de fazer uma diferença completamente distinta. Vamos propor soluções e discutir com vocês. Somos assessores, e entendo que às vezes temos vários ritos e questões, mas que para nós são fundamentais. Temos muita capacidade para entregar soluções. Então, somos parceiros, contem conosco!”, disse Diego Arcia, especialista sênior HUD do BID.

Para o secretário municipal de Urbanismo, Carlos Krykhtine, a cidade vai sair transformada depois desse processo. Ele espera o envolvimento de toda a comunidade, e que Niterói possa ser exemplo para outros municípios.

“Hoje a gente está dando um passo em uníssono enquanto um grupo de trabalho que vai percorrer essa estrada muito dignificante, que é trazer soluções para as fragilidades e vulnerabilidades das nossas comunidades, mas, sobretudo, mudar o mapa da cidade de Niterói em respeito a esses territórios. Eu espero que a comunidade toda se envolva também nesse processo de integração. É um programa que inova muito, não é só trazer urbanidade para a comunidade, mas vai até a moradia, e isso é um plus muito significativo para os conceitos de urbanização de favela aqui no Rio de Janeiro. Eu espero que a gente possa ser exemplo para outras cidades e comunidades, de uma maneira nova, interessante e bastante inovadora”, afirmou o secretário.

Programa Vida Nova no Morro

O programa Vida Nova no Morro tem como objetivos desenvolver estratégias intersetoriais capazes de reduzir o déficit e a inadequação habitacional, elevar a qualidade de vida da população das comunidades do município e garantir o direito à cidade com dignidade, saúde, conforto e acesso aos serviços essenciais. A iniciativa pretende ainda potencializar o orgulho e a sensação de pertencimento dos moradores em relação às suas comunidades, com a promoção de ações participativas, inclusivas e que gerem estímulos ao desenvolvimento social e econômico.