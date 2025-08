Receita Federal apreende haxixe em encomenda no Aeroporto do Galeão/RJ

A Receita Federal apreendeu nesta terça-feira (5), haxixe em uma encomenda postal internacional no Aeroporto do Galeão/RJ. A apreensão é resultado do trabalho de fiscalização e da inspeção com o uso de equipamentos de raios X.

A remessa continha 809 g de haxixe oculto em artefato de plástico imitando um abacaxi dentro de caixa de papelão. A droga foi enviada da Tailândia com destino a Praia Grande/SP. O valor estimado da apreensão é de R$ 97 mil.

Leia também:

Operação da PM retira cinco toneladas de entulhos de ruas de São Gonçalo

Projeto Grael abre vagas remanescentes em Niterói

A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.