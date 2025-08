Projeto Grael abre vagas remanescentes em Niterói

As inscrições são presenciais e as oportunidades são limitadas - Foto: Nathalia Lugão

As inscrições são presenciais e as oportunidades são limitadas - Foto: Nathalia Lugão

O Projeto Grael está com vagas remanescentes para as oficinas profissionalizantes e aulas de natação, oferecidas gratuitamente na sede da instituição, em Jurujuba, Niterói. As inscrições são presenciais e as oportunidades são limitadas.

As oficinas profissionalizantes têm foco na capacitação de jovens para o mercado de trabalho, especialmente no setor náutico. Os cursos disponíveis incluem: fibra de vidro, mecânica de popa, mecânica a diesel, capotaria, carpintaria naval e elétrica solar. Com aulas teóricas e práticas, as formações são uma porta de entrada para quem deseja se inserir no mercado de trabalho.

Já as aulas de natação são voltadas a crianças e adolescentes a partir de 9 anos, promovendo saúde, disciplina e iniciação esportiva.

Leia também:

Lula diz que vai convidar Trump para a COP30, em Belém

São Gonçalo encaminha gonçalenses para vagas de emprego nesta quinta-feira (7)

Para se matricular, é necessário ter entre 9 e 29 anos, estudar ou ter concluído o ensino médio em uma instituição pública de ensino e estar apto a praticar atividades físicas.

Para se matricular, é necessário ter entre 9 e 29 anos | Foto: Nathália Lugão

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do Projeto Grael em Niterói. Para efetuar a matrícula, é indispensável a apresentação dos seguintes documentos: RG e CPF do aluno e do responsável; comprovante de residência; declaração escolar do ano vigente; atestado médico de apto para atividades esportivas do ano vigente.

Ao longo do ano, o Projeto Grael oferece atividades em diversas modalidades náuticas, esportivas e educacionais.

Com 27 anos de atuação, a instituição já impactou milhares de vidas por meio da educação, do esporte e da inclusão social, utilizando a vela e os esportes náuticos como ferramentas de transformação.

Para maiores informações, basta entrar em contato com o Projeto Grael através das redes sociais (@projetograel) ou pelos números (21) 97253-1909/(21) 97253-6945.