PM prende homem acusado de gerenciar tráfico na Baixada Fluminense é preso

Policiais militares do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 39º BPM (Belford Roxo), após monitoramento e informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, no final da tarde desta segunda-feira (05), na na Estrada de Belford Roxo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, o acusado apontado pela polícia como integrante da organização Cciminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e suposto gerente do tráfico de drogas da Comunidade de Santa Teresa, Ezequiel Henrique Alves Viana, vulgo Fumaça, de 26 anos.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), procederam ao endereço supracitado com a finalidade de averiguar informações oriundas do Disque Denúncia e quando em deslocamento para ocupação de Comunidade de Santa Teresa, foram alvos de diversos disparos efetuados por traficantes armados. Após cessarem dos disparos, foi realizado cerco tático e iniciada as buscas na localidade, conseguiram localizar um homem de posse de uma pistola Taurus TS 9 mm, estando ferido e socorrido ao Hospital Municipal de Belford Roxo, onde acabou não resistindo aos ferimentos.

Em continuação a operação, os policiais conseguiram prender Fumaça, apontado pela polícia como sendo de alta periculosidade. Contra ele, havia ele constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de Recaptura, por ele estar na condição de Evadido do Sistema Prisional, desde dezembro de 2023, após receber o benefício de Indulto de Natal, na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL), e por ter empreendido fuga do estabelecimento em que se encontrava recolhido, faltando ainda 09 anos a serem cumpridos , pelo crime de tráfico de drogas. Com ele foi apreendido uma pistola Israelense Ramon de 9mm, com numeração suprimida.

Diante dos fatos, o preso e os materiais apreendidos foram levados à 54ª DP (Belford Roxo), e depois de tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, “Fumaça” foi autuado na forma de Lei e, posteriormente, encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre sobre a localização de foragidos da Justiça do Rio e/0u foragidos de outros estados, escondidos no RJ, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido