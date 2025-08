Assassinato de cantor de pagode na Baixada ainda é um mistério para polícia

O assassinato de Tiago Oliveira da Silva, de 38 anos, no Rio de Janeiro, é considerado um mistério. O cantor de pagode foi atacado a tiros em plena luz do dia enquanto trabalhava na reforma de uma casa, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os envolvidos. Ainda não hipóteses para a motivação do crime.

De acordo com as primeiras informações, ao menos quatro criminosos se aproximaram em um carro e uma moto no momento em que Tiago mexia no material da obra em frente ao terreno.

Uma testemunha disse que chegou a ouvir o momento em que foi anunciado o suposto assalto. Segundo ela, os homens estavam com o rosto coberto.

Após os disparos, eles fugiram com um cordão e um anel de ouro da vítima. O corpo foi encontrado pela polícia com marcas de tiros de fuzil e pistola.

Tiago era querido pela vizinhança. Ele era conhecido por ser vocalista do grupo Compromisso Certo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o músico cantando e tocando instrumentos em apresentações na Baixada Fluminense.