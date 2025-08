Rugal da Serrinha é preso durante abordagem policial em Tomás Coelho

O traficante Igor Gomes Matheus, vulgo Rugal da Serrinha, foi preso na noite desta sexta-feira (1º) por policiais militares, durante uma abordagem em Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio. O criminoso, considerado um dos principais ‘homens de guerra’ da facção Terceiro Comando Puro (TCP), é responsável por comandar trocas de tiros em meio a tentativas de tomada de território em várias localidades do município.

egundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizaram uma abordagem a um táxi que estava trafegando em alta velocidade pela Avenida João Ribeiro. No carro, estava Rugal, junto com o pai, a mulher e a filha. O criminoso foi preso e conduzido à 44ª DP (Inhaúma).



Quem é Rugal da Serrinha

Igor ou Rugal, é apontado como uma figura de confiança dos traficantes William Yenes da Silva Rios, conhecido como o Coelhão, e Wallace Brito Trindade, Lacoste. Eles são as lideranças do TCP no Complexo da Serrinha, situado em Madureira.

Uma operação da Polícia Militar, na comunidade do Divino, na Zona Oeste, em 2023, deixou Rugal baleado e posteriormente preso. Um dia antes, o traficante havia gravado um vídeo onde surge armado depois de uma invasão nos morros entre Campinho e Praça Seca, que estavam sendo lideradas pela facção criminosa Comando Vermelho (CV).