Polícia prende homem foragido da Justiça na Baixada

Policiais penais da Divisão de Buscas e Recaptura (RECAP), da Secretária de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), em ação coordenada pelo Diretor da Divisão, através do trabalho de análise e coleta de dados, baseado no levantamento de informações provenientes do Disque Denúncia (2253-1177), recapturaram, na manhã desta terça-feira (29), na Avenida Atlântica, na Comunidade Conjunto Parque Americano, na Vila Maia, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Rodrigo de Lima da Silva, vulgo Pixote, de 34 anos. Esta localidade é dominada pela organização criminosa da Milícia.

A primeira passagem de Pixote pelo Sistema Prisional, ocorreu no ano 2011, saiu de liberdade em junho de 2013, reingressando no ano de 2018, respondendo sempre pelo crime de Tráfico de drogas. Já no ano de 2022, com regressão do sistema fechado para o semiaberto, ele recebeu o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), tendo que retornar até 22 horas, do dia 14 de maio de 2022, data estabelecida pela Lei de Execuções Penais., desde então, era considerado evadido do Sistema Penitenciário.

Contra ele constava Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de Prisão decretada em função da revogação de benefício, Espécie de prisão: Por condenação transitada em julgado, pelo crime de Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas / Crimes Previstos na Legislação Extravagante, onde fora condenado a uma pena de 10 anos de reclusão, tendo ainda 65% de pena remanescente para cumprimento, que daria mais 07 anos de prisão a serem cumpridos.

Leia também:

Deputada Carla Zambelli é presa na Itália, diz Ministério da Justiça

Vasco relaciona Philippe Coutinho e Léo Jardim para jogos contra CSA e Mirassol

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à 54ª DP (Belford Roxo), após apreciação da autoridade policial, e confirmado o mandado de prisão e tomando as medidas cabíveis sobre o caso, o preso foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Quem tiver informações sobre sobre a localização de foragidos da Justiça, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido