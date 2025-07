Nova rede de água aposenta bombas e leva alívio a bairro em São Gonçalo

Antigo sonho dos moradores da comunidade do Coió, em São Gonçalo, virou realidade. A Águas do Rio, uma empresa do grupo Aegea, entregou em julho, a nova rede de abastecimento que qualifica a distribuição de água na região. São mais de 1100 metros de tubulações que foram instalados nas ruas do bairro, promovendo uma nova realidade para todos no local.

Antes mesmo da instalação da rede, a comunidade já havia recebido um novo “booster” (bomba) que auxilia na distribuição da água para as ruas. Na sequência, foi iniciado o assentamento da nova tubulação, além dos ramais e hidrômetros nas ruas Júlia Guilherme, Rosalina Barbosa, Dona Maria Barbosa e Marcolino Dantas, além da Travessa Maria Luísa. Esse conjunto de ações fez com que imóveis que apresentavam problemas históricos de abastecimento, enfim voltassem a receber água nas torneiras.

Morador do Coió desde menino, Claudio Feliciano, 60 anos, explica que, no passado foi necessária a mobilização dos moradores para que conseguissem um pouco de água. “Nós cavamos uma rede para sermos abastecidos. Com o crescimento da comunidade, a água foi diminuindo, a ponto de todos precisarem usar bomba para puxar água da rede. Agora com a chegada da Águas do Rio, está muito melhor. Aposentei a minha bomba e tenho água em abundância” – disse satisfeito.

O Gerente do Programa Vem Com a Gente, da Águas do Rio, Cássio Pessoa, fala sobre a importância da obra para a comunidade. “Estamos iniciando uma nova era para esses moradores que há décadas sofriam para ter água. É um investimento que reflete o nosso compromisso com a transformação social e a redução das desigualdades no acesso aos serviços de saneamento. Água tratada muda a vida das pessoas. Com isso, levamos mais saúde para essas famílias".

Mais segurança com água tratada direto nas torneiras

Essa obra transforma a realidade dos moradores da comunidade do Coió, que durante anos sofreram para ter água. O novo sistema proporciona regularidade e dão a oportunidade de as pessoas realizarem tarefas domésticas sem se preocupar com a falta de água. “Antes era preciso economizar. Não sabíamos quando ia ter água. Era muito complicado para todos. Sem água a gente não vive” – comenta Claudio.

Durante as intervenções, agentes do programa Vem com a Gente trabalharam cadastrando os imóveis e atendendo às demandas dos moradores na ação itinerante realizada pela concessionária. O resultado deste trabalho é que, até o momento, já foram contabilizadas mais de 600 novas ligações na localidade. Isso demonstra que essas famílias vão, gradativamente, sendo contempladas com o serviço, tendo água de qualidade nas torneiras, afastando de vez o cenário de dificuldades vivenciado até então.